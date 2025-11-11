|
11.11.2025 06:31:28
KEPCO Plant Service Engineering informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
KEPCO Plant Service Engineering hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 949,07 KRW gegenüber 753,00 KRW im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 393,69 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 354,44 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
