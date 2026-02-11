KEPCO Plant Service Engineering legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KEPCO Plant Service Engineering hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 439,03 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 788,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 440,84 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 431,21 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2768,16 KRW beziffert, während im Vorjahr 3832,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat KEPCO Plant Service Engineering mit einem Umsatz von insgesamt 1 576,52 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 557,09 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 1,25 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at