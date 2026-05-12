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12.05.2026 06:31:29
KEPCO Plant Service Engineering: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
KEPCO Plant Service Engineering lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 653,49 KRW. Im Vorjahresviertel hatte KEPCO Plant Service Engineering 249,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 352,39 Milliarden KRW – ein Plus von 22,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KEPCO Plant Service Engineering 288,01 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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