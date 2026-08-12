12.08.2026 06:31:29

KEPCO Plant Service Engineering stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KEPCO Plant Service Engineering hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 850,98 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1131,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KEPCO Plant Service Engineering in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 437,94 Milliarden KRW im Vergleich zu 453,98 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at

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