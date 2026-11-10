|
10.11.2026 06:31:29
KEPCO Plant Service Engineering stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
KEPCO Plant Service Engineering hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 127,33 KRW. Im Vorjahresviertel waren 949,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,06 Prozent auf 330,47 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 393,69 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!