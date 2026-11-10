KEPCO Plant Service Engineering stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KEPCO Plant Service Engineering hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 127,33 KRW. Im Vorjahresviertel waren 949,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,06 Prozent auf 330,47 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 393,69 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at