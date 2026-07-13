HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|Abstufung belastet
|
13.07.2026 08:36:39
Kepler skeptisch: HelloFresh-Aktie nähert sich Rekordtief
Analyst Sven Sauer von Kepler Cheuvreux senkte sein Kursziel um einen Euro auf 3,50 Euro und stufte die Papiere auf "Reduce" ab. Sauer begründete dies mit erneut gesenkten Prognosen bis 2028, aber vor allem in geringerem Vertrauen in das Timing des Umsatz-Turnarounds.
Das erste Quartal sei schon schwach gewesen und das zweite dürfte währungsbereinigt noch mieser gewesen sein, so der Experte. Die Verbraucherstimmung bleibe schwach und die Konkurrenz im Bereich Fertigmenüs werde härter. Die Markterwartungen an eine Erholung erscheinen ihm zu optimistisch.
HelloFresh-Aktien hatten zu Corona-Zeiten im Herbst 2021 fast 100 Euro gekostet. Seither ging es - von zwei deutlichen Zwischenerholung 2023 und 2024 abgesehen - klar abwärts.
/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu HelloFresh
|
09:28
|Börse Frankfurt: SDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
09.07.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
09.07.26
|Börse Frankfurt: SDAX nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09.07.26
|EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09.07.26
|XETRA-Handel: SDAX bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
09.07.26
|EQS-AFR: HelloFresh SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
09.07.26
|EQS-AFR: HelloFresh SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
09.07.26