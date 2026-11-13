Kepler Weber SA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kepler Weber SA hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,08 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,300 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 344,2 Millionen BRL, gegenüber 423,3 Millionen BRL im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,69 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at