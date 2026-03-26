Keppel Aktie
WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251
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26.03.2026 13:06:35
Keppel, Simba Telecom agree to extend long-stop date for proposed M1 deal
IMDA’s regulatory review remains under wayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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