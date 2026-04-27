Vietnam Aktie
WKN DE: A0J2ZW / ISIN: KYG9361X1043
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27.04.2026 04:14:04
Keppel begins arbitration against partners in Vietnam JV hit with 6.9 trillion dong fee
It seeks a declaration that it is not liable for 6.9 trillion dong worth of land use fees levied on the projectWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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