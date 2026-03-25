Keppel Aktie
WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251
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25.03.2026 22:30:00
Keppel CEO Loh Chin Hua bets on AI, energy transition to drive S$200 billion ambition
The asset manager expects to cross S$100 billion in funds under management this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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