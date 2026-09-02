DC Aktie
WKN: 878071 / ISIN: JP3477000008
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03.09.2026 01:00:00
Keppel DC Reit’s Tokyo drift: The easy yen trade is over
There is a risk trailing every data centre valuation today: the threat of quickly becoming outdatedWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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