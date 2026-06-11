Keppel Aktie
WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251
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12.06.2026 01:00:00
Keppel eyes constrained markets as next frontier of data centre growth
Its 25 MW floating data centre, set for operation in 2028, has secured 100% occupancyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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