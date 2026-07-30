M1 Aktie
WKN DE: A0MR0B / ISIN: SG1U89935555
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30.07.2026 02:27:01
Keppel H1 net profit falls 59% to S$154.7 million on rig impairments, M1 deal fallout; shares close 4.3% lower
Group revenue rises 24.6% to S$3.8 billion; company points to 25% growth in core ‘New Keppel’ operationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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