M1 Aktie

M1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MR0B / ISIN: SG1U89935555

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30.07.2026 02:27:01

Keppel H1 net profit falls 59% to S$154.7 million on rig impairments, M1 deal fallout; shares close 4.3% lower

Group revenue rises 24.6% to S$3.8 billion; company points to 25% growth in core ‘New Keppel’ operationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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