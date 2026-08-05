Keppel Infrastructure Trust Aktie
WKN DE: A1C0JH / ISIN: SG2B76958422
|
05.08.2026 02:09:52
Keppel Infrastructure Trust acquires 45% stake in second German solar portfolio from Enpal for US$39.2 million
This will add 205 MW of solar energy capacity to its existing portfolioWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Keppel Infrastructure Trust
|Keine Nachrichten verfügbar.