Keppel Infrastructure Trust Aktie

Keppel Infrastructure Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C0JH / ISIN: SG2B76958422

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05.08.2026 02:09:52

Keppel Infrastructure Trust acquires 45% stake in second German solar portfolio from Enpal for US$39.2 million

This will add 205 MW of solar energy capacity to its existing portfolioWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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