Keppel Infrastructure Trust Aktie
WKN DE: A1C0JH / ISIN: SG2B76958422
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21.04.2026 17:57:07
Keppel Infrastructure Trust prices S$200 million in notes due 2033 at 2.8%
Net proceeds will be used to fund acquisitions, general working capital purposes, among other thingsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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