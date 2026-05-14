Keppel Aktie
WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251
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14.05.2026 02:18:48
Keppel Infrastructure Trust Q1 distributable income down 17.3% at S$53.7 million
Distributable income is up 18.2% when excluding a one-off S$21.7 million divestment gain in 2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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