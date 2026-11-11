Keppel Aktie
WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251
|
11.11.2026 01:29:02
Keppel Infrastructure Trust to acquire 70% stake in power plant for up to S$111.6 million
The acquisition would have increased KIT’s DPU by about 5.1% to S$0.0414Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Keppel Corp. Ltd.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Keppel Corp. Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich freundlich -- DAX schließt fester - Rekordhoch bleibt in Reichweite -- US-Börsen schließen mit Gewinnen -- Schlussendlich mehrheitlich Gewinne in Asien
Der heimische Aktienmarkt erlebte einen freundlichen Handelstag. Der deutsche Aktienmarkt konnte ebenfalls Gewinne einfahren. Die US-Börsen legten zu. In Fernost waren am Mittwoch mehrheitlich Pluszeichen zu sehen.