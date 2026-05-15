Keppel Aktie
WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251
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15.05.2026 14:05:04
Keppel inks further Bifrost deal with Telstra, in ‘advanced’ talks with more customers
It aims to sign contracts for the remaining fibre pairs in H1 this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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