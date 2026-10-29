Keppel Issues Business Update; New Keppel Q3 Net Profit Up Close To 15% YoY

(RTTNews) - Keppel Ltd. (BN4.SI) reported that New Keppel's net profit, excluding the Non-Core Portfolio for Divestment and Discontinued Operations, increased by close to 15% year on year in third quarter of 2026. Keppel's overall net profit, including the Non-Core Portfolio for Divestment and Discontinued Operations, was 20% higher year-over-year.

For the nine month period, the New Keppel's net profit rose over 20% from last year. Overall net profit was 40% lower from last year. Recurring income in nine month period grew more than 10% from prior year.

Keppel shares are trading at S$10.32 on Singapore Exchange, up 1.88%.

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