Keppel-KBS US REIT Registered Units Reg S öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Keppel-KBS US REIT Registered Units Reg S hat am 26.10.2022 die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Beim Umsatz wurden 37,2 Millionen USD gegenüber 36,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

