Keppel Aktie
WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251
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28.05.2026 00:00:00
Keppel on track to hit key emissions target ‘well ahead’ of 2050: CEO
But its Scope 3, or value chain-related, emissions has risen with higher gas sales and one-off accounting for an India divestmentWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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