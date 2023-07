Keppel Pacific Oak US Reit posts 17.2% fall in H1 DPU to US$0.025

OFFICE-FOCUSED Keppel Pacific Oak US Reit’s (KORE) distribution per unit fell 17.2 per cent to US$0.025 for its first half ended Jun 30 from US$0.0302 in the same period a year earlier, due to higher financing costs, rising interest rates and divestments of two of its properties in Atlanta. Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times Zum vollständigen Artikel