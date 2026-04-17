Keppel Aktie
WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251
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17.04.2026 02:14:29
Keppel Pacific Oak US Reit Q1 distributable income rises 4.3% on higher adjusted NPI
The improvement is mainly due to higher one-off other operating income and cash rental incomeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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