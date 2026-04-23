Impact Holdings Aktie

Impact Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18

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23.04.2026 02:27:40

Keppel Q1 net profit dips on lower real estate contribution; Iran war yet to impact group

Recurring income improves year on year, on the back of higher income from operations and stable profits from asset managementWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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