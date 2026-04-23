Keppel Aktie
WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251
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23.04.2026 02:27:40
Keppel Q1 net profit slightly lower, says limited direct impact from Iran war
Recurring income improves year on year, on the back of higher income from operations and stable net profit from asset managementWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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