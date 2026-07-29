Keppel Aktie
WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251
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29.07.2026 02:15:11
Keppel Reit H1 DPU dips 4% to S$0.0261 on enlarged unit base, sells Ginza office block for US$70 million
This is due to an enlarged unit base for the distribution period, its manager saysWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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