Keppel Aktie

Keppel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251

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29.07.2026 02:15:11

Keppel Reit posts 4% lower H1 DPU of S$0.0261 amid enlarged unit base

This is due to an enlarged unit base for the distribution period, its manager saysWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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