Keppel Aktie
WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251
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29.07.2026 02:15:11
Keppel Reit posts 4% lower H1 DPU of S$0.0261 amid enlarged unit base
This is due to an enlarged unit base for the distribution period, its manager saysWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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