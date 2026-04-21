Keppel Aktie
WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251
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21.04.2026 02:15:20
Keppel Reit Q1 distributable income rises 19.7% to S$57.9 million
Net property income up 9.7% year on year at S$59.9 million for the quarterWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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