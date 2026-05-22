Keppel Aktie
WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251
|
22.05.2026 04:23:39
Keppel rises 6.1% after M1-Simba deal falls through
Deal was announced in August 2025 and valued at S$1.4 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Keppel Corp. Ltd.
|Keine Nachrichten verfügbar.