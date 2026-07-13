Keppel Aktie

Keppel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251

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13.07.2026 07:34:53

Keppel secures deal for final Bifrost cable pair; total contracts value hits US$1.3 billion

The project will generate an internal rate of return of about 30% for the asset manager and its private fund investorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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