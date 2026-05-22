M1 Aktie
WKN DE: A0MR0B / ISIN: SG1U89935555
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22.05.2026 04:23:39
Keppel shares close 4.7% higher after M1-Simba deal falls through
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