Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

M1 Aktie

M1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MR0B / ISIN: SG1U89935555

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22.05.2026 04:23:39

Keppel shares close 4.7% higher after M1-Simba deal falls through

Analysts are mixed on the counter after the newsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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