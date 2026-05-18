18.05.2026 03:54:45

Keppel shares drop 2.1% after M1-Simba deal falls through

Shares of Simba parent Tuas Ltd are down over 60% on the ASXWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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