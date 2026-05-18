Keppel Aktie
WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251
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18.05.2026 03:54:45
Keppel shares fall as much as 4.7% after M1-Simba deal delayed again
IMDA has halted its assessment of the proposed merger between M1 and Simba Telecom until further noticeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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