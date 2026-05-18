18.05.2026 03:54:45

Keppel shares fall up to 5% after M1-Simba deal suspended; Simba parent Tuas Ltd down over 60%

IMDA has halted its assessment of the proposed merger between M1 and Simba Telecom until further noticeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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