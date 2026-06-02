Keppel Aktie
WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251
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02.06.2026 11:17:48
Keppel should take heart from its success and make a firm pledge on Scope 3 emissions
Its business model includes importing natural gas and managing asset portfolios so the bulk of its emissions impact falls under Scope 3Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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