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18.05.2026 06:53:04
Keppel to let M1-Simba deal lapse; M1 to be restructured with focus on ‘right-sizing’
[SINGAPORE] Keppel said on Monday (May 18) that it will allow the sale and purchase agreement between M1 and Simba to lapse...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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