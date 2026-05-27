Kerala Ayurveda: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kerala Ayurveda hat am 25.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,83 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kerala Ayurveda ein EPS von -13,680 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 313,2 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 347,4 Millionen INR ausgewiesen.

Kerala Ayurveda vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 13,530 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -11,600 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Kerala Ayurveda 1,31 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,98 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,20 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at