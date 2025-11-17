|
17.11.2025 06:31:29
Kerala Ayurveda stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Kerala Ayurveda hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Kerala Ayurveda hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 7,23 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,10 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 348,4 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 304,1 Millionen INR in den Büchern standen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
