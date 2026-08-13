Kerala Ayurveda verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kerala Ayurveda hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,24 INR. Im Vorjahresquartal hatten 1,92 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 331,9 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 286,1 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at