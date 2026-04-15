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WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

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Krieg im Nahen Osten 15.04.2026 11:11:00

Kering-Aktie bricht ein: Gucci belastet weiterhin

Kering-Aktie bricht ein: Gucci belastet weiterhin

Die Papiere des französischen Luxusherstellers Kering haben negativ auf die am Dienstag nachbörslich veröffentlichten Quartalszahlen reagiert.

An der EURONEXT in Paris rutschte der Kering-Kurs zeitweise um 9,39 Prozent ab auf 253,70 Euro.

Händler verwiesen auf das schwache Geschäft der Marke Gucci, das noch schlechter verlaufen sei als von Analysten prognostiziert. Der Krieg im Nahen Osten belastet die Marke just in einer Phase, in der unter einem neuen Management ein Comeback gestartet werden sollte.

/ajx/he

PARIS (dpa-AFX)

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Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com

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