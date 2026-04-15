Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Krieg im Nahen Osten
|
15.04.2026 11:11:00
Kering-Aktie bricht ein: Gucci belastet weiterhin
An der EURONEXT in Paris rutschte der Kering-Kurs zeitweise um 9,39 Prozent ab auf 253,70 Euro.
Händler verwiesen auf das schwache Geschäft der Marke Gucci, das noch schlechter verlaufen sei als von Analysten prognostiziert. Der Krieg im Nahen Osten belastet die Marke just in einer Phase, in der unter einem neuen Management ein Comeback gestartet werden sollte.
/ajx/he
PARIS (dpa-AFX)
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