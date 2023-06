Kering-Aktie höher: Luxusparfümhersteller Creed wird von Gucci-Mutterkonzern Kering übernommen

Damit will der Luxusgigant in den schnell wachsenden Sektor für Kosmetik und Düfte expandieren. Kering teilte mit, Creed werde von einem Private-Equity-Vehikel von BlackRock übernommen. Konditionen des Deals wurden nicht bekannt. Creed erzielte im zurückliegenden Geschäftsjahr mehr als 250 Millionen Euro Umsatz. Der Parfümeur verfügt über ein weltweites Netz von rund 1.400 Verkaufsstellen.

Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt für die Ambitionen von Kering, eine neue Schönheitssparte aufzubauen. Modekonzerne wie Kering haben ihre Marken für Schönheitsprodukte bisher in der Regel an Dritte lizenziert, anstatt selbst ein Kosmetikgeschäft zu betreiben. Kering versucht nun, in eine Branche vorzudringen, die für die Verbraucher ein Tor zum Luxusgütermarkt darstellt.

Im EURONEXT-Handel gewinnt die Kering-Aktie zeitweise 1,23 Prozent auf 508,60 Euro.

Von Nick Kostov

PARIS (Dow Jones)