Kering-Aktie leicht stärker: Ehrgeizige Ziele für Yves Saint Laurent gesetzt

Die zweitgrößte Marke des Luxusgüterkonzerns soll den Umsatz mittelfristig auf 5 Milliarden Euro verdoppeln und dabei zugleich profitabler werden, erklärte Kering auf seinem Kapitalmarkttag. Konzentrieren will man sich primär auf den Einzelhandel und auf Märkte, in denen Yves Saint Laurent noch nicht so stark vertreten ist. Im vergangenen Jahr trug Yves Saint Laurent 2,52 Milliarden Euro zum Kering-Gesamtumsatz von 17,66 Milliarden Euro bei. Mehr als die Hälfte stammte von der Hauptmarke Gucci.

Kering strebt außerdem an, dass YSL mittelfristig eine operative Marge von 33 Prozent erreicht und diese hält. 2021 erreichte YSL mit 28,2 Prozent Marge zwar einen Rekordwert, er ist allerdings von jenen 38,2 Prozent noch weit entfernt, die bei Gucci erwirtschaftet wird.

Als nächste Meilensteine für YSL werden laut Kering das Überschreiten der Umsatzschwelle von 3 Milliarden Euro und das Erreichen einer Marge von 30 Prozent gesetzt. Dazu soll YSL die führende Produktkategorie Lederwaren konsolidieren und im Bereich Schuhe und Konfektionskleidung wachsen. Zudem sei angepeilt, dass YSL mehr männliche Kunden gewinnt, die 2021 nur etwa ein Viertel der Kunden der Marke ausmachten.

Der Ausbau des Omnichannel-Geschäfts, also einschließlich des Online-Vertriebs, ist Teil der YSL-Wachstumsstrategie. Jährlich will Kering 4 bis 5 Prozent des Umsatzes der Marke in diese investieren und das Filialnetz auf 300 bis 350 Geschäfte ausbauen. In den USA ist eine signifikante Ausweitung der Filialen schon bis zum kommenden Jahr geplant.

In Paris gewinnt die Kering-Aktie zwischenzeitlich 0,11 Prozent auf 523,60 Euro.

BARCELONA (Dow Jones)