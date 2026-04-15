Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Krieg im Nahen Osten
|
15.04.2026 06:11:00
Kering-Aktie schwächer: Gucci belastet weiterhin
Auf Tradegate rutschte der Kering-Kurs zeitweise um 3,8 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss an der Pariser Börse ab.
Händler verwiesen auf das schwache Geschäft der Marke Gucci, das noch schlechter verlaufen sei als von Analysten prognostiziert. Der Krieg im Nahen Osten belastet die Marke just in einer Phase, in der unter einem neuen Management ein Comeback gestartet werden sollte.
/ajx/he
PARIS (dpa-AFX)
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