Kering-Aktie tiefer: Luxuskonzern stellt Organisation neu auf - Schmuckmarken künftig gebündelt

Kering stellt seine Schmuck-Segmente neu auf. Wie der französische Luxusgüterkonzern mitteilte, fasst er seine Schmuck-Marken wie Boucheron und Pomellato in einer neuen Geschäftseinheit zusammen.

Leiter von Kering Jewelry wird mit sofortiger Wirkung Jean-Marc Duplaix, der gleichzeitig Chief Operating Officer des Gesamtkonzerns bleibt.

"Mit Kering Jewelry geben wir der Gruppe eine leistungsstarke und geschlossene Plattform, die in der Lage ist, die Ambitionen unserer Häuser in einem Fachgebiet zu unterstützen", sagte Kering-CEO Luca de Meo.

Die Entscheidung markiert die jüngsten Bemühungen von de Meo, der im September die Zügel als CEO übernommen hat, das Unternehmen nach mehreren Quartalen enttäuschender Umsätze seiner bekanntesten Marke Gucci wieder auf Kurs zu bringen. Die Gruppe teilte mit, die neue Einheit werde es ihr ermöglichen, aus neuen Möglichkeiten und der Nachfrage nach Schmuck Kapital zu schlagen.

Unterdessen kündigte Kering eine neue Struktur seiner anderen Geschäftsbereiche an und schuf ein Segment für Mode und Lederwaren, das Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen und Brioni umfassen wird. Dennoch werde Gucci angesichts seiner Bedeutung für die Gruppe auch weiterhin separat ausgewiesen.

Kering passt seine Struktur damit an den Konkurrenten LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton an, der ebenfalls über eine Abteilung für Mode und Lederwaren verfügt, in der Marken wie Louis Vuitton und Dior untergebracht sind.

Zu den weiteren Geschäftsbereichen von Kering gehören Kering Eyewear und ein Segment für Unternehmens- und sonstige Aktivitäten. Das Unternehmen erklärte, es werde seine Zahlen ab dem ersten Quartal auf der Grundlage der neuen Struktur berichten.

Im Pariser Handel am Dienstag zeigt sich die Kering-Aktie zeitweise 0,90 Prozent leichter bei 247,45 Euro.

DOW JONES