Zeitplan verzögert 11.09.2025 13:51:00

Kering-Aktie trotzdem gesucht: Kering verschiebt Komplettübernahme von Valentino - Zeitplan angepasst

Kering kann die Modemarke Valentino erst ein Jahr später als ursprünglich geplant übernehmen.

Wie der französische Gucci-Mutterkonzern mitteilte, hat er eine Vereinbarung mit der katarischen Investment-Holding Mayhoola angepasst, wonach die Option zur Komplettübernahme von Valentino auf 2029 verschoben wird.

Kering hatte 2023 mit Mayhoola den Kauf eines Anteils von 30 Prozent an Valentino für 1,9 Milliarden US-Dollar vereinbart. Der Deal enthielt die Option, den Rest bis 2028 zu übernehmen. Mayhoola hatte die Optionen, die restlichen Anteile 2026 und 2027 an Kering zu verkaufen. Diese wurden nun auf 2028 und 2029 verschoben. Frühestens 2028 wird sich die Eigentümerstruktur demnach verändern, und das auch nur, wenn Mayhoola das anstrebt.

An der EURONEXT Paris steigen die Papiere von Kering am Donnerstag zeitweise um 2,53 Prozent an auf 239,40 Euro.

DOW JONES

