Kering Aktie

Kering für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Unter Marktentwicklung 23.10.2025 06:04:00

Kering-Aktie: Umsatzrückgang bei Gucci-Mutter

Kering-Aktie: Umsatzrückgang bei Gucci-Mutter

Ein deutlicher Rückgang bei der Kernmarke Gucci hat Kering im dritten Quartal einen zweistelligen Umsatzrückgang beschert.

Der Umsatz des französischen Luxusgüterkonzerns fiel um 10 Prozent auf 3,42 Milliarden Euro. Gucci verbuchte einen Einbruch um 18 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro.

Analysten hatten für den Umsatz auf Konzernebene im Konsens von Visible Alpha mit 3,3 Milliarden Euro gerechnet. Für Gucci hatten sie 1,33 Milliarden prognostiziert.

Kering habe zwar im Vergleich zum Vorquartal eine Verbesserung erreicht, sagte der neue CEO Luca de Meo. Die Performance liege aber weiterhin deutlich unterhalb der Marktentwicklung.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aktien von Kering, LVMH und Richemont in Rot: Strafen gegen Luxusmodemarken
L`Oreal-Aktie gewinnt: Anscheinend Übernahme von Kerings Schönheitssparte geplant
Aktien von LVMH, Kering und Hermès sehr stark: LVMH zeigt leichte Erholung

Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com,Kering

Nachrichten zu Keringmehr Nachrichten