Kering ernennt Armelle Poulou zum Chief Financial Officer

Von Maitane Sardon

PARIS (Dow Jones)--Der französische Luxusgüterkonzern Kering bekommt einen neuen Finanzchef. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde Armelle Poulou zum 1. September zum Chief Financial Officer ernannt. Poulou, die derzeit als Director of Corporate Finance, Treasury and Insurance arbeite, werde weiterhin an den stellvertretenden CEO Jean-Marc Duplaix berichten, so Kering.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2023 05:20 ET (09:20 GMT)