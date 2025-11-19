Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|
19.11.2025 18:24:13
Kering must kick Gucci habit, chief Luca de Meo tells staff
Boss sets out in memo need for luxury group to reduce 'over-dependency' on Italian brand
|04.11.25
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Kering
|298,05
|0,15%
|Kering Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10th Sh
|29,20
|0,00%