22.10.2026 18:36:23

Kering Posts Q3 Revenue Growth Despite Gucci Decline, Stock Down

(RTTNews) - Thursday, Kering SA (PPRUY.PK) announced its third-quarter financial results, reporting revenue of 3,345 million euros, up from 3,331 million euros in the prior year.

Kering Fashion & Leather Goods reported revenue of 2,743 million euros compared to 2,774 million euros in 2025. Gucci, which is part of this segment, recorded revenue of 1,291 million euros, down 4% as reported and down 6% on a comparable basis.

Kering Jewelry's revenue stood at 239 million euros compared to 214 million euros in the previous year. Meanwhile, Kering Eyewear recorded revenue of 373 million euros compared to 352 million euros last year.

In the first nine months of 2026, the Group generated revenue of 10,565 million euros, down 2% as reported and stable on a comparable basis.

Kering's stock was trading at $22.50, down 8.98 percent on the OTC Markets.

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