Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
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28.07.2026 18:33:15
Kering’s shares rise 11% after Gucci owner returns to growth
Strong demand for jewellery and eyewear drives improved performanceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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